Z UFC na domácí scénu. Polsko i tak cítilo nespravedlnost. Je to vtip, znělo po zápase

V poslední době to již bývá zvykem. Ani poslední vydání OKTAGONU, tentokráte s názvem Prime 4, se neobešlo bez diskutovaného verdiktu rozhodčích. Souboj ve střední váze mezi Zdeňkem Polívkou a Robertem Bryczekem totiž nabídl všechny tři kola, poté se sudí jednomyslným výrokem shodli na výhře českého zápasníka. To hodně nelibě nesl polský roh v čele s poraženým Bryczekem.

Jednalo se o jeden z nejhezčích zápasů večera. Oba borci přitom svedli vyrovnanou podívanou, která se přelévala z jedné strany na druhou. Fyzicky náročný zápas ale nepřinesl žádný výraznější moment, při kterém by se jeden ze zápasníků dostal do vážnějších problémů. I proto nakonec duel došel až k bodování sudích, kteří jednomyslně rozhodli o výhře Zdeňka Polívky. Hned dva rozhodčí přitom nedávno řídili i titulovou bitvu UFC v Abú Dhabí.

„Chtěl jsem se pobít, což jsem udělal. Šel jsem za vítězství, a to bylo pro mě hlavní. Já to ale chápu, jsou tam i slova v afektu. Určitě byly zklamaní. Nevnímal jsem ale to co, říkal v rozhovoru," reagoval Polívka po zápase na tiskové konferenci.

Robert Bryczek se raduje z vítězství.

Oktagon MMA

Právě na oznámení vítěze zápasu reagoval hodně nelibě polský roh. Sám Bryczek přitom výrok sudích označil za vtip. S odstupem času ovšem polský zápasník umírnil své emoce a vyjádřil se i na sociálních sítích.

„Chtěl bych poděkovat organizaci a svému rivalovi za možnost postavit se další tvrdé výzvě. Dal jsem do toho všechno, zaslouží si respekt. I když verdikt nebyl příznivý, cítil jsem, že by moje ruka měla jít nahoru. Příště předvedeme něco lepšího, abychom nenechali rozhodnutí na rozhodčích," reagoval Polák na Instagramu.

K celé situaci se pochopitelně vyjádřili také promotéři, konkrétněji Ondřej Novotný, který odpovídal na otázky na pozápasové tiskové konferenci.

„Dnes podle mě Zdeněk porazil Roberta. Když mi ale řekne polský trenér, ať vyměním rozhodčí, už zase. Tak já nevím. My jsme přivezli rozhodčí, kteří minulý týden pískali titulový zápas v UFC v Abu Dhabí. A já mu říkám, jak je mám vyměnit. Koho bys chtěl lepšího? Chápu, že to jsou emoce, ale musím říct, že už mě to taky moc nebaví. Jedna věc je emoce a druhá věc je nějaká šikana," reagoval také promotér Ondřej Novotný.

Při sporných rozhodnutích mají zápasníci a jejich trenéři možnost podat protest.

„Já jsem speciálně pro polské kluky uplatnil, že mohou vetovat rozhodčího. Ani jeden bodový rozhodčí nebyl Čech, takže o čem se chceme bavit," dodal Novotný.

Nutno dodat, že se nejedná o ojedinělou zlobu ze strany polských zápasníků. Hodně diskutovaný byl také zápas mezi Samuelem Krištofičem a Marcinem Naruszczkou. Křivdu po prvním zápase cítila také Marta Waliczeková, která podlehla Lucii Pudilové.