Vémola končit nehodlá! Do klece by vlezl, i kdyby měl jen jednu ruku

Je to sotva pár dní, co Karlos Vémola oznámil, že z důvodu zranění nebude moci nastoupit do prosincového titulového zápasu proti Samuelu Krištofičovi.

„Doufám, že se vrátím. Terminátor se vždycky vrátí. Nemůžu to ale podcenit. Moje pauza je delší, než je zdrávo. Snažil jsem se trénovat asi v době, kdy jsem neměl. Ortézu budu mít dva nebo tři měsíce, takže budu zhruba čtyři měsíce absolutně bez tréninku. Pokud se mi podaří dát ruku dohromady a vrátit se, tak to bude trvat. Několik měsíců nebudu moct s tím hýbat, takže se nebudu moct ani poškrábat na hlavě," reagoval Vémola na svém Instagramu.

Terminátor se nejprve potýkal s infekcí v těle, v červenci si pak utrhl tricepsový sval a musel na operaci. Postupem týdnů se ovšem vrátil zpět do tréninkového procesu.

„Já jsem s tím již trénoval, cítil jsem se dobře. Dával jsem si na to pozor, mlátil jsem jen pravou rukou a tu levou jsem využíval minimálně. Cítil jsem se skvěle. Pak jsem šel na kontrolní rezonanci a tam se ukázalo, že vevnitř vypadá strašně špatně a musím okamžitě zastavit a s rukou přestat hýbat. Takhle jsme si ukončení kariéry nikdy nepředstavoval. Pokud ukončím kariéru, tak jí chci ukončit v kleci. I kdybych tam měl být s jednou rukou, tak tam ještě vlezu. Rozhodně ale neukončím kariéru tady u stolu."

Terminátor se tak do prosincového titulového zápasu nepostaví. Jeho místo v souboji proti Samuelu Krištofičovi zaujal někdejší Vémolův rival Patrik Kincl.

„Mám rozdělanou věc, která mě hnala dopředu, a to byl zápas s Pirátem. Jestli se vrátím, jakože já se vrátím, protože jsem Terminátor, tak můj návratový zápas musí být Pirát. Já mu fandit rozhodně budu a přál bych mu to. Považuju ho za fake šampiona a to, že je šampion, věří jen on sám, nikdo jiný. Teď má ale jedinečnou příležitost všem ukázat. Protože kdyby porazil Kincla, což je samozřejmě jednodušší, než porazit mě, tak by mně i fanouškům ukázal, že je opravdový šampion," reagoval Vémola.

A jak Terminátor vlastně vidí titulový zápas o krále střední váhy?

„Fandit budu určitě Pirátovi. Nemyslím si ale, že má šanci Kincla porazit. Na Kincla platí jediná věc - tvrdost a jít do něj pod tlakem. Ten frajer neumí pod tlakem pracovat. Je vychcanej. To je vidět s tím, jak se chová kariérově, když si počká, až cesta k titulu bude snadnější. Když má prostor, tak vás vypinká, i na té zemi je šikovný a Pirát na to nebude stačit."

Vysoce ohrožen tak je i boxerský duel proti Marpovi, který je v plánu v únoru příštího kalendářního roku.

„Zdravotně to vidím velice špatně. Je to něco, co musím jako první probrat s Ondrou Novotným. Už jsme si kolikrát ohledně toho volali. Jestli to stihneme v únoru, tak to nevím," dodal Vémola.