Bývalá hvězda NFL Brady se po třech letech slavnostně vrátil na stadion Patriots

Tři roky po odchodu z klubu a sedm měsíců po ukončení hvězdné kariéry se nejlepší americký fotbalista všech dob Tom Brady slavnostně vrátil na stadion New England Patriots. V týmu strávil 20 let, než se na sklonku kariéry rozhodl odejít do Tampy Bay. V neděli opět vyběhl na Gillette Stadium ve Foxborough a během poločasu úvodního zápasu sezony NFL si užil opětovné setkání s fanoušky i pocty, že už příští rok ho Patriots uvedou do své Síně slávy.

Foto: Brian Fluharty, Reuters

„Život nás vede na různé cesty. Berou nás na různá místa, přivádějí do našich životů různé lidi. Ale jednou věcí jsem si jistý a ta se nikdy nezmění: navždy budu Patriotem," řekl nadšeným fanouškům z pódia šestačtyřicetiletý Brady a poděkoval všem „za další den na tomto stadionu, který nikdy nezapomene". Bývalý quarterback v dresu New England vybojoval šestkrát Super Bowl. Poté ještě jednou triumfoval s Tampou Bay Buccaneers. Sedmkrát vyhrát ligu NFL se nikomu jinému nepovedlo. Majitel klubu Robert Kraft oznámil, že Patriots upustí od tradiční čtyřleté čekací doby a Bradyho uvedou do Síně slávy už příští rok v červnu.