Super Bowl LVII uzavře sezonu 2022/23 v nejvyšší profesionální lize amerického fotbalu. Ve finále play off se střetnou vítězové dvou konferencí National Football League (NFL). Za American Football Conference (AFC) se do finále probojoval tým Kansas City Chiefs. V National Football Conference (NFC) byli nejúspěšnější Eagles z Philadelphie.

Obhájci titulu Los Angeles Rams nepronikli ani do závěrečné vyřazovací fáze NFL. Loňští finalisté ligy z Cincinnati byli o poznání úspěšnější. Jejich cestu zastavil až ve finále konference právě Kansas.

Zápas o slavnou Trofej Vincenta Lombardiho proběhne v pondělí 13. února, a to v tradičně pro českého fanouška nepříjemný čas v půl jedné ráno. Letošní finále hostí Arizona ve městě Glendale na stadionu State Farm Stadium s kapacitou až 72 200 diváků. Oproti loňskému ročníku tak ani jeden z týmů nebude mít výhodu domácího prostředí.

Postup obou celků do finále byl značně odlišný. I přes to, že oba týmy plnily roli favoritů svých konferencí, o postup do Super Bowlu se více zapotili hráči Kansas City. Ve finále divizí porazili Jacksonville 27:20, samotné finále konference bylo ještě vyrovnanější. V něm Chiefs udolali obhájce ze Cincinnati poměrem 23:20.