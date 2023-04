Afričtí sprinteři zářili na mítinku v Gaborone

Stovku prolétl za 9,78 Keňan Ferdinand Omanyala, ale jeho výkon znehodnotil příliš silný vítr do zad (2,3 m/s). Jinak by se sedmadvacetiletý loňský šampion Her Commonwealthu a úřadující africký mistr ujal vedení v letošních světových tabulkách. Výkonem roku zůstal čas 9,91 bahamského sprintera Terrenceho Jonese z poloviny dubna. Takový čas zaběhl v Gaborone druhý muž v cíli Tebogo.