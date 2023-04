Nerada plýtvám časem a mateřství mě zocelilo. Mäki o životě mezi synem a atletickou dráhou

Vloni jsem se utvrdila, že jsem schopná běhat kolo 4:04, tak když se vše sejde, mohlo by to ustřelit. Málokdy se povede, aby byla celá sezona skvělá, a vždycky mi chvíli trvá, než se rozzávodím. Tréninky ale napovídají, že by to mohlo být dobré.