Báječný vstup do sezony. Vadlejch se blýskl v JAR

Nejlepší český atlet současnosti Vadlejch něco takového vůbec nečekal, v minulé sezoně ozdobené světovým bronzem a evropským stříbrem hodil jen ve dvou závodech dál. "Bral jsem to jako tréninkový závod, ale je to nejlepší africký start do sezony. Čtyři hody přes 86 metrů, jedna z nejlepších sérií v životě. Považuji to za skvělý signál před celou sezonou," pochvaloval si dvaatřicetiletý svěřenec světového rekordmana Jana Železného.