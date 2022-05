Běžec Lewandowski ukončil kariéru

Těsně před halovým mistrovstvím světa se jeho dcera zranila při tréninku moderní gymnastiky a on do Bělehradu neodjel. "Rozhodl jsem se zůstat doma, dokud se Midia úplně neuzdravila. Kvůli tomu jsem neměl možnost trénovat v zahraničí, nedokázal jsem se patřičně připravit, abych mohl obhajovat bronzovou medaili z mistrovství světa a stříbro z mistrovství Evropy, a místa pod stupni vítězů mě nezajímají," vysvětlil Lewandowski na Instagramu.

O konci s vrcholovou atletikou byl pevně přesvědčený. "Nepřemýšlel jsem ani sekundu, protože rodina je priorita. Bylo to stejné, jako když jsem se odhlásil z halového mistrovství světa, i když jsem byl ve skvělé formě. Bylo to krásných šestnáct let běhání, úžasné dobrodružství, které je teď pryč. Něco končí a něco začíná, protože v listopadu se znovu stanu otcem," dodal.