Blonďatá česká kometa se nebojí ani bolesti. Za prozření vděčí příteli

Dlouhé blonďaté vlasy za ní vlály jako kometa, když se hnala do cíle v souboji s Britkou Jessicou Turnerovou. „Celou trať jsem cítila, že moc sil nemám, ale na konci jsem se nějak záhadně reinkarnovala, i díky řevu fanoušků. Sice mě lehce štve, že jsem těsně prohrála, ale minule jsem tu byla pátá, tak je to progres,“ vykládala.

„Šlo to postupně, nejprve jsme rozvíjeli rychlost a už dva roky předtím, než jsem čtvrtku překážek začala běhat naplno, jsme se na ni připravovala psychicky i fyzicky,“ vysvětluje Jíchová.

Neodradil ji ani mnohdy obávaný trénink na nejdelší ze sprintů. „Když něco chci, jsem schopná pro to udělat cokoliv. Ať to bolí, jak chce,“ říká odhodlaně. Každý rok ze svých časů ubírá. Ne po desetinách, ale po sekundách. „Je to skvělým trenérem, ale i já se spoustu věcí učím,“ líčí. Nejnovější posun učinila v oblasti životosprávy. I díky příteli.