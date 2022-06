Gejzír radosti a objetí s přítelkyní! Příště už nemusí být, ví Svoboda. Kdo ho pošle do důchodu?

Povedený start sezony?

Ten nejlepší. Jsem ve fázi kariéry, když už žádné příště nemusí být. Je nádherný pocit, že to pořád ve mně je. I když je to i trochu smutný náznak, jak doopravdy skvělé to mohlo dříve být. Ale upevnil jsem si místo v žebříčku pro mistrovství světa v Eugene, to je super.

Čekal jste takový vstup do sezony?

Je to ještě nevyběhané. Dvakrát jsem si v přípravě natrhl zaďák, nebylo to nic vážného, ale čtyři týdny jsem pořádně neběhal překážky, jen tak jsem si to testoval na schodech. Jsem hrozně rád a dík patří i trenérovi (Danu Hejretovi). V mém věku už je trénink spíše ozdravný systém, který na mě funguje. Je pravda, že v rozcvičování jsem měl pocit, že nemůžu naběhnout na první překážku, kotníky mi nejely, přišel jsem si tuhý. Takže pro mě je ten čas překvapení, zvlášť v protivětru. Určitě se nevzdávám boje o český rekord 13.27, klasicky. (úsměv)

V předprogramu zaběhl výrazný juniorský český rekord Štěpán Schubert, nižší překážky zvládl za 13,52 s. Dává vám to naději, že budete mít i doma silného soupeře?