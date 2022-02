Bývalá trojskokanka Kašpárková je osmou držitelkou Ceny Věry Čáslavské

Cenu jí předali místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Ilona Burgrová. "Ocenění si moc vážím. Na své sportovní cestě jsem potkávala starší úspěšné sportovce, kteří mě nějakým způsobem motivovali a formovali do dalšího života. Beru to svým způsobem jako určitou povinnost i poslání, že mi bylo shůry něco dáno. Myslím si, že to, co mi kdysi předávali ostatní, se teď snažím předávat dál," uvedla Kašpárková v tiskové zprávě ČOV.