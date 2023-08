Český sprinter v semifinále mistrovství světa! A k tomu zážitek do konce života

A především díky němu si mohl balit tašky do Budapešti. Na zkušenou? Ale kdepak, Macík si vedl jako ostřílený mazák. Za táborským časem zaostal o pouhou setinu a vybojoval si přímý postup. „Jsem rád, že jsem potvrdil, že ten čas z mistrovství republiky nebyl výjimka,“ uznal.

První radost prožil Macík už při pohledu na startovní listiny. Hned vedle něj zaklekl do bloků Noah Lyles, vítěz stovky a největší sprinterská hvězda současnosti.

„S koučem jsme si to oba vysnili. S nikým lepším jsem běžet nemohl, je můj oblíbenec. Tohle je zážitek do konce života,“ přiznával Macík, který po očku největšího favorita dvoustovky sledoval.

„Snažil jsem se soustředit na sebe, ale s takovým soupeřem neběháte každý den. Přišlo mi, že nedělal moc věcí jinak než já, snažil se hodně odpočívat a spíš to předvést pak na dráze,“ vypozoroval.

Lyles startoval o dráhu pod ním a svého českého soka na dráze nijak nerozcupoval. „Já byl překvapený, že mě nepředběhl hned po 20 metrech a ze zatáčky jsme vyběhli dost podobně. To mě nakoplo a snažil jsem se s ním tahat, co to šlo,“ líčil.