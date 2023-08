Láska k atletice i vzpomínky na skvělé roky dávají Ogrodníkové víru

„Na to se nechci vymlouvat, to nebyla ta chyba. Chyba je v technice, která je letos hodně nestabilní a mám velké výkyvy,“ uznala svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného.

„Změn jsme udělali trochu víc, byl to takový zkoušecí rok. Trenér vidí, že můžu házet daleko, ale já se rozhodla, že už se nenechám přimět k tomu, abychom dělali změnu v průběhu sezony, to je pro mě kontraproduktivní,“ ví.

„Špatně reaguju na změny, dlouho se s nimi sžívám. Nemám to jako trenér a ostatní, že si za pár závodů změnu zautomatizuju,“ vysvětluje. Proto pro příští sezonu s olympijským vrcholem plánuje zůstat u starého rozběhu. A pokud zůstane zdravá, věří i v návrat úspěšných let. Však ještě vloni byla na mistrovství světa v elitní osmičce.

„Víra, že se to změní, je pro mě důležitá. Co mi ji udržuje? Láska k atletice. Baví mě házení, baví mě závody. Jasně, když se nedaří, je to nepříjemné, chce se vám brečet, do něčeho kopnout a hodit tu flašku nevím kam. Ale pak stejně na ten trénink jdete a chystáte se dál,“ popisovala svoje rozpoložení.