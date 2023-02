Dámy a pánové, kdo z vás to čekal? Vítkovický rychlík překvapil i sám sebe

Čas 6,60 s zaběhl před pěti lety, od té doby mu odolával. „Už to chtělo,“ přikyvoval. „Když jste dorostenec a junior, tak si ty osobáky běháte málem každý závod. Pět let jsem se tomu snažil přiblížit, tak je úžasný pocit, že se to povedlo,“ liboval si poté, co jeho kouč pořídil společnou fotografii s Karolínou Maňasovou, která ovládla ženskou šedesátku.