Slzy štěstí po českém rekordu a gratulaci od sestry! Obě jsme emotivní, přiznala Švábíková

Bylo to emotivní. Český rekord je skvělý, ale mě ještě víc těší ta výška. Už když jsem to skákala, říkala jsem si, jak je to fakt vysoko.

Je to úžasná motivace, ale jak ty holky znám, tak si vždycky dokážou naplánovat přípravu na vrchol a dokáží závodit na velkých akcích, tak to tam bude dost otevřené. Já cílím hlavně na postup do finále a tam ideálně zopakovat nějaký podobný výkon. Samozřejmě nějaký tlak z okolí cítím, ale snažím se tím nesvazovat. To by bylo nejhorší si dát do hlavy, že se třeba budu pokoušet o medaili. Pak to nevyjde a budu zklamaná, radši si nastavím nižší cíl.