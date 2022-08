Desetibojaře Kopeckého připravilo zranění z Eugene i o mistrovství Evropy

Kopecký si v červnu na domácím šampionátu vytvořil osobní rekord výkonem 8310 bodů a patří mu s ním sedmé místo v evropských tabulkách. Teprve v květnu v Bydhošti přitom atlet pražské Dukly pokořil poprvé osmitisícovou hranici. Na debut na velké akci si nyní bude muset počkat do příštího roku. "Bohužel jsem měl moc krátkou dobu na to, abych se dal směrem k mistrovství Evropy do kupy. Nechci tam odjíždět s tím, že to prostě zkusím. Mrzí mě to," dodal Kopecký.