Historicky počtvrté a také po čtyřleté pauze způsobené koronavirem, se pořadatelství zhostilo Německo. Po šampionátech v letech 1986 ve Stuttgartu, 2002 v Mnichově a 2018 v Berlíně se letošní ročník navrací opět do Mnichova. Olympijský stadion bude evropský šampionát hostit v rámci multisportovního mistrovství Evropy, které probíhá již od 11. srpna jako oslava 50 let od olympijských her v Mnichově.