Děsivá zpověď bývalé české juniorské reprezentantky. Trenér ji přes tři roky zneužíval, pomýšlela na sebevraždu

V tomhle případě jdou všechny minulé i možné budoucí sportovní úspěchy stranou. Jizvy, které to Tereze Vytlačilové zanechalo na duši i na kůži, jen tak nezmizí. Webu Bez frází svěřila svůj děsivý příběh o tom, jak ji od jejích patnácti do 18 let zneužíval vlastní kouč.

Pan K., jak ho Tereza ve své zpovědi nazývá, si ji vyhlédl už jako osmiletou holčičku a přivedl ji do atletické skupiny v Poličce. Tereza byla odmalička soutěživá a zarputilá, chtěla vyhrávat, a tím si asi svého kouče získala.

Zítra vám poví příběh Tereza Vytlačilová. Dáma, která byla velkou českou oštěpařskou nadějí. A také dáma, která byla od svých patnácti let obětí sexuálního násilí. Dopouštěl se ho na ní člověk, kterému se od osmi let učila důvěřovat. pic.twitter.com/XbGs8RA6ZJ — Bez frází (@bezfrazi) September 20, 2022

Popisuje, jak ji zpočátku nutil si s ním každý večer dopisovat, omezoval její výjezdy se školou a akce s kamarády. Každý její odpor se shledával s rázným odmítnutím, musela poslouchat. Paradoxně její sportovní výsledky šly nahoru. První větší zlom a moment, který už zašel daleko za čáru, bylo soustředění před prvním světovým šampionátem, na který se Vytlačilová kvalifikovala jako dorostenka.

Foto: Profimedia.cz Tereze Vytlačilové (v předklonu) teď pomáhá fotbal. Hraje za tým Prague Raptors.Foto : Profimedia.cz

„Tehdy poprvé mě začal líbat. Zvát mě k sobě do postele," řekla Tereza, které v té době bylo pouhých patnáct let. Na každém soustředění prý trenér objednával pro sebe a pro ni společný pokoj, často s manželskou postelí. „Vždycky si zajistil soukromí, kde nikdo neviděl, co se mnou dělá," řekla.

Tereza sbírala tituly ve vícebojích a stále více se specializovala na oštěp. Těšila se na slibnou kariéru, že zmizí z míst, kde jí nebylo dobře. Spletla se. Nátlak na ni se zvyšoval a kouč ji poprvé znásilnil. Její trápení bylo tak velké, že se rozhodla svěřit se doma matce a bratrovi. Řekla jim i to, že má přítelkyni, protože ji muži nepřitahují. Pro její matku byl zřejmě tohle větší šok než to, jak jí její trenér ubližuje.

Junior titles for Tereza Vytlačilová (4826) & Václav Sedlák - 7406 is standard for Barcelona. Fotos: http://t.co/OdI2IrKH — Czech Athletics (@CzechAthletics) May 21, 2012

Přesto se matka rozhodla kouče konfrontovat, ale pouze jeho, ne policii. Neúspěšně, nic se nevyřešilo, naopak se to zhoršilo. „Není v sexu asi nic, co by se mnou neprovedl. Orální styk, vaginální styk, anální styk. Ponižování. Znechutil mi všechno. Nenechal mi nic," popisuje Tereza.

Všechno to ji zničilo, rezignovala. Začala si fyzicky ubližovat a pomýšlela na sebevraždu. Poté, co se o všem dozvěděl její otec, se začalo blýskat na lepší časy. Tereza našla sílu z tréninkové skupiny odejít a na kouče podat trestní oznámení. Soud ho nejprve poslal do vězení na šest let, později trest zmírnil na tři a půl roku, nakonec ho propustili po necelém roce.

What. A. Strike! Tereza Vytlačilová 🇨🇿 smashes it into the roof of the goal! ⚫️🔵Raptors 6-0 Sahara Vědomice 🟢⚫️ pic.twitter.com/x7UTs7t6Dy — Prague Raptors Football Club (@PragueRaptors) March 26, 2022

Vytlačilová musela vyhledat odbornou pomoc, bez které, jak sama říká, by svůj příběh už zřejmě vyprávět nemohla. Byla hospitalizována i v psychiatrické léčebně a pomalu se snaží vracet se do normálního života. Jde to ale těžce.