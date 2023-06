Duplantis splnil šestimetrový slib Ostravě a přidal bonus. Jen sluníčko mu chybělo

Na českém území už šest metrů padlo, legendární Sergej Bubka na pražském Strahově předvedl v roce 1987 jeden ze svých světových rekordů výkonem 603 cm. Na další tak vysoký skok se čekalo dlouhých 36 let.

Duplantis to zvládl při své druhé návštěvě Zlaté tretry. „Teď to bylo hodně jiné,“ srovnával. V roce 2021 závodil před vynuceně prázdnými ochozy v sektoru u zatáčky. Teď se rozběh v mužské soutěži přestěhoval před hlavní tribunu, která nadšeně aplaudovala, když se laťka na 612 cm trochu zachvěla, ale zůstala na stojanech.

„Ale chtěl jsem tu vyhrát, skočit šest metrů a ideálně posunout letošní nejlepší výkon. Vše se povedlo,“ mohl si odškrtnout Duplantis, jenž se neúspěšně pokoušel o 617 cm. „Myslím, že těch 612 bylo nejvíc, co jsem dnes mohl skočit,“ uznal.

„Při rozcvičení jsem se cítil fakt špatně, dolehl na mě jet lag. Na to je to super výkon," říkal Crouser, jenž do Ostravy cestoval 23 hodin.