Duplantis světový titul ozdobil rekordem, česká štafeta byla osmá

Dvaadvacetiletý Duplantis se v této sezoně zapsal do historických statistik už počtvrté. V hale na mítinku a na mistrovství světa v Bělehradě posunul světový rekord postupně na 620 centimetrů. Krátce před MS pak při Diamantové lize ve Stockholmu vytvořil výkonem 616 centimetrů historické maximum pod širým nebem, které se ale v tyči jako světový rekord neuznává. Po jeho nedělním vystoupení v Eugene, které udělalo tečku za letošním atletickým mistrovstvím světa, už je absolutním maximem to venkovní.

Čas 3:01,63 byl navíc o 79 setin lepší než jejich výkon z rozběhu a zároveň český rekord, který loni při první lize mistrovství Evropy družstev dosáhla čtveřice, v níž byli na prvním a třetím úseku Jan Tesař a Vít Müller. "Nikdo jsme to nezkazil, běželi jsme skvělý čas, národní rekord. Ale ono to dlouho nebude platit, za tři týdny je Evropa," řekl Maslák České televizi. Ve výsledcích by raději české kvarteto viděl o příčku výše. "Správně to mělo být sedmé místo, ale Botswana šla do finále automaticky skoro bez toho, aby běžela," poznamenal.