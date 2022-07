Prvním mistrem světa na 35 kilometrů chůze je Ital Stano

Nadchl ho i výkon. "Je to úplně skvělé, mám hroznou radost. Chtěl jsem jít 2:35 a ideálně pod to, hlavně to nepřepálit na začátku. To se úplně nepovedlo, ale cítil jsem se dobře a držel jsem trochu vyšší tempo. Vydržel jsem to až do konce a dokonce jsem to stupňoval, takže paráda," radoval se. V závěru mu dodávalo energii, když předcházel umdlévající soupeře.