Dvojnásobná olympijská vítězka Semenyaová do budoucna plánuje závodit na silnici

Trojnásobná světová šampionka bude letošní mistrovství světa stejně jako to v roce 2019 sledovat jen z domova. Na africkém šampionátu skončila v závodě na 5000 metrů šestá za 16:03,24, což bylo daleko od limitu 15:10,00. "Mistrovství světa letos nebyl opravdový cíl. Byl by to spíš bonus, kdybych se tam dostala," řekla BBC Semenyaová.