Ehammer skočil při halovém sedmiboji 826 cm do dálky, nejvíce v historii

Švýcar Simon Ehammer na víkendovém vícebojařském mítinku ve francouzském Aubiére skočil do dálky 826 centimetrů, což je nejlepší výkon v halovém sedmiboji všech dob. Jednadvacetiletý atlet zvítězil výkonem 6285 bodů, který ho řadí na třetí místo historických tabulek v kategorii do 23 let.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Skok daleký (ilustrační foto)Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Ehammerův dálkařský pokus znamená švýcarský halový rekord a první místo v letošních světových tabulkách. Skočil o deset centimetrů více než dosud nejlepší Američan Ashton Eaton. Dvojnásobný olympijský vítěz v desetiboji zapsal 816 centimetrů na cestě k halovému světovému titulu v Istanbulu v roce 2012. Celkovým součtem se Ehammer v tabulce vícebojařů do 23 let zařadil hned za dvě velké hvězdy. Vede Eaton s 6499 body před aktuálním světovým rekordmanem v desetiboji Francouzem Kévinem Mayerem (6297). Atletika Crouserův koulařský rekord kvůli chybě měření neplatí

Reklama