V životě jsem nevzdala. Ale respekt k maratonu mám, říká Stewartová. Jak do běhání mluví věda?

Pak hořký osobní rekord v Praze 2:29:28. Ten sice znamenal splněný olympijský limit, ale jako čtvrtá Češka v pořadí se do Tokia, potažmo Sappora, kde se závodilo, nepodívala. „Týden po závodě jsem proležela a probrečela,“ přiznává.

A pak loňské mistrovství Evropy v Mnichově. Z čela závodu se propadla a druhou půlku závodu protrpěla. „Strašně zvláštní situace,“ ohlíží se. „Nikdy jsem se nedostala do takového energetického deficitu, byla jsem úplně vymletá. Bylo mi špatně, motala se mi hlava a občas jsem měla mžitky před očima,“ líčí.

Od 20. kilometru začalo trápení a věděla, že má ještě půlku závodu před sebou. Myšlenky na to soužení ukončit a vzdát? „Byly tam,“ přikývne. „Dokonce se to v takové situaci doporučuje, protože pak můžete běžet za pár týdnů znova. Ale já v životě žádný závod nevzdala, tak jsem si to nedovolila ani teď,“ vysvětluje.