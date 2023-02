Hale se vyhýbal. Teď do ní Krsek vlétl a je druhý v české historii!

Z výrazného osobního rekordu se těšil i druhý Vít Müller, co jste si po závodě řekli?

Jaká to byla z vašeho pohledu čtvrtka?

Strašně se mi ten běh líbil, bylo to takové zadarmo, uvolněné, příjemné. Od začátku do konce skvělý běh.

Nohy bolí po každé čtvrtce. Během závodu to jde, ale tak tři minuty po něm to začne a jsem většinou tak čtvrt hodiny vyautovaný.

Je to velká škoda, snad jen dva z elitní osmičky čtvrtkařů jsme zvládli halu bez potíži. Škoda, že tu nemohli závodit Pavel s Patrikem i Michal Desenský, Honza Tesař měl potíže, Martin Tuček taky… Přesto jsme ve finále běželi tři pod 47 sekund, tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít i tak.