Ingebrigtsen ovládl v Oslu míli, těsně mu unikl letitý evropský rekord

Stovku vyhrál olympijský vítěz na 200 metrů Andre de Grasse. Kanadskému sprinterovi na to stačil čas 10,05 sekundy. "Vím, že se moje rychlost vrací. Jsem celkem spokojený s prvním vítězstvím v sezoně, ale pořád mám pár věcí, na kterých musím pracovat. Byl to dobrý závod, ale ten déšť byl trochu komplikace," řekl De Grasse.

Závod na 110 metrů překážek vyhrál Američan Devon Allen, ale nenavázal na nedělní čas z New Yorku, kdy se výkonem 12,84 přiblížil na čtyři setiny světovému rekordu. Ve více než metrovém protivětru tentokrát dosáhl času 13,22 sekundy. "V těchto podmínkách to není tak špatné. Byl tam déšť, protivítr. Ale rozhodně to umím lépe," poznamenal sprinter, který má kontrakt v profesionální lize amerického fotbalu NFL.