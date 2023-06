Ingebrigtsen překonal v Oslu svůj evropský rekord na 1500 m, zazářil i Warholm

Jakob Ingebrigtsen překonal na Diamantové lize v Oslu evropský rekord v běhu na 1500 metrů. Necelý týden po nejlepším světovém čase na dvě míle vylepšil na tradiční patnáctistovce o 37 setin vlastní výkon z olympijských her v Tokiu. Časem 3:27,95 překonal čtvrtstoletí starý rekord mítinku Hichama El Guerrouje, od jehož světového rekordu ho nyní dělí necelé dvě sekundy. Zazářil také další hvězdný Nor Karsten Warholm, jenž vstoupil do sezony bleskurychlým během na 400 metrů překážek.

Foto: Ntb, Reuters Nor Jakob Ingebrigtsen pózuje u tabule se svým evropským rekordem.

Článek Patnáctistovka byla vyvrcholením programu a Ingebrigtsen byl ze svého výkonu nadšený. "Je úžasné takhle závodit před domácím publikem, to je splněný sen. Vím, že jsem schopný běhat rychle jako v Paříži," radoval se. Cítí, že má ještě na víc. "Je to o stabilitě a předvádění dobrých výkonů ve všech závodech. Musím prostě zůstat soustředěný na každý závod, co mám před sebou směrem k Budapešti, kde na tom opravdu záleží," dodal. V rychlém závodě padly ještě dva kontinentální rekordy. Třetí Yared Nuguse překonal výkonem 3:29,02 americký rekord a sedmý Oliver Hoare posunul australský rekord na 3:29,41. Foto: Michel Euler, ČTK/AP Jakob Ingebrigtsen v závodě Siamantové ligy v Paříži. Zatímco před rokem Warholm na úvod sezony pro svalové zranění nedokončil diamantový mítink v Rabatu, tentokrát se světový rekordman a olympijský šampion předvedl v úplně jiné formě. Nasadil ostré tempo a zaběhl svůj druhý nejlepší čas v životě 46,52 sekundy. Tím o osmnáct setin překonal vlastní rekord mítinku z olympijské sezony 2021, kdy byl čas 46,70 světovým rekordem. "Dnešek ukázal, že za příznivých okolností můžu opravdu atakovat svůj světový rekord, možná i letos," řekl Warholm, jehož historické maximum má hodnotu 45,94. Světová rekordmanka v trojskoku Yulimar Rojasová potvrdila roli favoritky, ale ani při druhém startu v sezoně nepřekonala patnáctimetrovou hranici. Zvítězila výkonem 14,91 z první série a porazila jen o čtyři centimetry Kubánku Leyanis Pérezovo Hernándezovou. "Při rozcvičování jsem se cítila dobře, ale moje nohy pak nedělaly, co jsem chtěla. Je pravda, že se vracím po zranění. Před dvěma týdny jsem spadla a nemohla jsem naplno trénovat. Takže pro mě výhra tady v Oslu hodně znamená," řekla. Tvrdě musel o vítězství bojovat také světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Na 591 centimetrech zaváhal a dostal se před něj v té době bezchybný Američan Christopher Nilsen. Pak ale švédský favorit napodruhé překonal i 601 centimetrů, zatímco Nilsen na výšce o centimetr nad svým osobním rekordem neuspěl. Vítězný návrat do Diamantové ligy prožil světový rekordman na 400 metrů Wayde Van Niekerk, který v elitním seriálu startoval poprvé od vážného zranění kolena na podzim 2017. Finišoval za 44,38 a porazil o jedenáct setin lídra letošních tabulek Muzalu Samukongu ze Zambie. Dvoustovku vyhrál Američan Erryion Knighton, který výkonem 19,77 o dvě setiny překonal deset let starý rekord mítinku legendárního Jamajčana Usaina Bolta. Nejrychlejší stovku sezony v téměř metrovém protivětru zaběhla sprinterka z Pobřeží Slonoviny Marie-Josée Ta Louová. Zvítězila za 10,75 sekundy. Na míli zazářila sedmnáctiletá Etiopanka Birke Haylomová. Zvítězila v rekordu mítinku 4:17,13, kterým o 44 setin překonala osmatřicet let starý juniorský světový rekord Britky Zoly Buddové. Závod na 5000 metrů musela rozhodnout až cílová fotografie. Vítězný Yomif Kejelcha a druhý Jacob Kiplimo se shodným časem 12:41,73 minuty zařadili na dělené páté místo historických tabulek. Mítink atletické Diamantové ligy v Oslu: Muži: 200 m (vítr +0,6 m/s): 1. Knighton (USA) 19,77 2. Mena (Kuba) 20,09 3. Fahnbulleh (Lib.) 20,23. 400 m: 1. Van Niekerk (JAR) 44,38 2. Samukonga (Zam.) 44,49 3. Norwood (USA) 44,51 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor) 3:27,95 - evropský rekord 2. Katir (Šp.) 3:28,89 3. Nuguse (USA) 3:29,02. 5000 m: 1. Kejelcha (Et.) 2. Kiplimo (Ug.) oba 12:41,73 3. Bekele (Et.) 12:46,21. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,52 2. Allen (USA) 47,58 3. Happio (Fr.) 48,13. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 601 2. Nilsen (USA) 591 3. Obiena (Fil.) 581. Dálka: 1. Ehammer (Švýc.) 832 2. Dendy (USA) 826 3. Tentoglu (Řec.) 821. Ženy: 100 m (+0,9 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 10,75 2. Strachanová (Bah.) 10,92 3. Jacksonová (Jam.) 10,98. Míle: 1. Haylomová (Et.) 4:17,13 2. McGeeová (USA) 4:18,11 3. Hullová (Austr.) 4:18,24. 3000 m: 1. Chebetová 8:25,01 2. Rengeruková 8:25,90 3. Kipkemboiová (všechny Keňa) 8:26,14. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,30 2. Claytonová (Jam.) 53,84 3. Woodruffová (Pan.) 54,46. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,91 2. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,87 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,75 Koule: 1. Mittonová (Kan.) 19,54 2. Ewenová (USA) 19,52 3. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,44 Disk: 1. Van Klinkenová (Niz.) 66,77 2. Allmanová (USA) 66,18 3. Perkovičová (Chorv.) 65,26. Další disciplíny: Muži: Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 81,92 2. Winkler (USA) 79,42 3. Katzberg (Kan.) 77,93. Atletika Atleti budou na ME družstev bez Vadlejcha, lídrem týmu je Staněk

