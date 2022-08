Jen běháme jak blbci, Holanďani na to jdou chytřeji, říká Vondrová o českých podmínkách

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Právě Nizozemci udělali v posledních letech obrovský posun do světové špičky, zatímco česká atletika své pozice ztrácí. A úřadující mistryně do 23 let popisuje, v čem může být jeden z důvodů…

Chtěla jste tu útočit na čas pod 51 sekund, bylo k němu daleko. Proč?

Vůbec nevím. Vyběhla jsem, přišlo mi, že hodně fouká, tak jsem trochu ubrala, pak jsem chtěla zatáhnout, ale celé to bylo o sekundu pomalejší. Formu jsem cítila velkou, v pondělí při rozcvičení jsem běžela osobák. Byla jsem připravená dobře, takže asi nějaký osobní zkrat.

Foto: Ivana Roháčková Lada Vondrová při semifinále mistrovství Evropy v Mnichově.Foto : Ivana Roháčková

Po rozběhu vás utěšovala Polka Anna Kielbasinská, že sport je jako horská dráha.

To jo, jen mi přijde, že se teď držím jen dole.

Jak se vrátit nahoru?

Zaběhla jsem si letos osobák, pořád mi je třiadvacet, vrchol by měl přijít na hrách v Paříži. Změnili jsme trénink, což se asi projeví až příští rok. Já mám nalítáno strašná kvanta objemu, už se to nedalo zvyšovat, nevydržela jsem to zdravotně. Tak jsme začali běhat víc do kvality. A celou sezonu se cítím jako jiný člověk, pracujeme víc na technice, moc mě to baví. Jestli do konce sezony pod 51 sekund nezaběhnu, je to moje chyba.

K dalším disciplínám vás to netáhne? Byla jste i velmi dobrou překážkářkou, Nizozemka Femke Bolová tu útočí na zlato na čtvrtce hladké i s překážkami.

Teď jednoznačně čtvrtka. Sice jsem na tom po dlouhé době dobře s kotníkem, tak o překážkách přemýšlíme, ale ani trenér je nikdy netrénoval… A myslím, že Femke to tu zvládne s prstem v nose. Překážky vyhraje i na půl plynu a čtvrtku může nahulit naplno.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika)

Překážkářky se na hladké čtvrtce prosazují čím dál víc.

Přijde mi, že se to hnulo celé dopředu a nám to dost uteklo. Mají lepší zabezpečení, co se týče výživy, lékařů, všech technických věcí. Dělají to podle mě chytřeji než my. My jen běháme jak blbci, honíme se za tím. Ale když vidím její realizační tým, je to prostě jiná nota…

Proč se to nezmění i v Česku?