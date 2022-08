Juška skončil na ME devátý ve finále dálky, Helcelet byl jedenáctý v desetiboji

Dálkař Radek Juška při finále ME. Foto : Kai Pfaffenbach, Reuters

Juška skočil ve finále 766 centimetrů a zaostal za svým výkonem z kvalifikace. Na postup do nejlepší osmičky by mu pravděpodobně stačil úvodní skok, při kterém ale těsně přešlápl. "Nevím přesně, kolik byl, ale myslím, že k (sedmi) devadesáti," litoval viditelně rozladěný český rekordman. Když ve třetím pokusu skočil 766 centimetrů, na chvíli byl v osmičce pro užší finále. Z té ho ale vzápětí vystrnadil Nor Henrik Flatnes.