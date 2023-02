Kopecký v sedmiboji překonal 6000 bodů a má druhý český titul

Dvaadvacetiletý závodník pražské Dukly si během dvoudenní soutěže vylepšil osobní maxima v šesti disciplínách. "Jsem spokojený. Cítím se ještě unavený, takže to nebylo ono. Druhý den byl lepší, než jsem čekal. Myslel jsem, že budu mnohem víc unavený. Ale ukázalo se, že ten trénink, co jsme odmakali, byl dobrý a vyplatilo se to," uvedl Kopecký ve videu na webu atletického svazu.