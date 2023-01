Koulař Staněk vyhrál počtvrté za sebou mítink v Nehvizdech

Staněk na mezinárodním mítinku stříbrné kategorie třikrát poslal kouli za 21 metrů. Za sobotním kladenským výkonem 21,69, kterým vede letošní světové tabulky, sice o něco zaostal, ale s technikou byl spokojený. "Z těch tří závodů za sebou byl tenhle atleticky, technicky nejlepší. Od Jablonce, přes Kladno až sem je to čím dál lepší. I když jsem teda hodil o trochu míň, ale to může být i únavou nebo tím, že jsem to tak dobře nechytil," řekl novinářům.