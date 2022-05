Legenda české atletiky slaví. Helsinky byly moje olympiáda a děti medaile, říká

Hlavní náplní je CISO, trénuju po práci dceru a ještě jednu atletku. To je spíš koníček, nikdy jsem trenérkou být nechtěla, je to žrout času, dostala jsem se k tomu shodou okolností.

Vy jste se do světové špičky dostala ze skromnějších podmínek, na úplně prvním mistrovství světa 1983 jste získala stříbro na čtvrtce i se štafetou. Pro československou atletiku to byl šampionát s devíti medailemi, jaký se těžko bude opakovat…

Určitě, už o rok dříve na mistrovství Evropy v Aténách byly ty výsledky skvělé. Byli jsme skvělá parta, dodnes jsme přáteli, kteří si mají co říct. Jsem ráda, že ti lidé vstoupili do mého života, sport nám moc dal. Jsme odolnější, lépe zvládáme i situace jako rozvody a úmrtí, jen nesedíme a nepláčeme. Parta, jaká jsme byli, se dnes nevidí, ale je jiná doba, motivace, cíle i zájmy…

Celý šampionát byl krásný, ale asi to opravdu bylo to kolečko. Jarmila mě vytáhla za ruku, za což jsem jí dodnes vděčná, protože jindy mi bývalo po čtvrtce nevolno a pelášila jsem z plochy.

Jen ta zdravá. Nepamatuju, že bychom na sebe byly naštvané nebo zlé. Dodnes se potkáváme na závodech a soustředěních. Vloni jsme ji při sedmdesátinách překvapili celá štafeta a masér. Holky neviděla třicet let, my ji přepadli v Čáslavi a bylo vidět, jak byla ráda.

Bez Jarmily bych nebyla tam, kde jsem, byla moje sportovní máma, hodně mě naučila. Můžu být spokojená s tím, co jsem dokázala. Tehdy v Helsinkách jsem po závodě viděla jejího trenéra Kváče, jak se smál, tak jsem se ptala proč. A on říkal, že je zvědavý, jestli ten výkon někdy překonám. Už se mi to nepovedlo, tehdy to byl závod se vším: emocemi, atmosférou i počasím. Nikdy jsem nebyla na olympiádě, tak jsem to brala jako svoji malou olympiádu.