Má formu, ale očkování ne, tak je doma. Bylo by proti mému přesvědčení, říká Helcelet

EUGENE (od našeho zpravodaje) – A tak bývalý vicemistr Evropy místo toho ladí formu na evropský šampionát v Mnichově, který je na programu v srpnu.

V Pacově jste si velmi slušně zkusil první den. Neproběhlo vám hlavou, že byste radši byl v Eugene?

Proběhlo, sám jsem byl z těch výkonů překvapený, asi bych si nevedl úplně špatně.

Jenže jak jste sám zveřejnil na sociálních sítích, zůstal jste doma kvůli očkovací povinnosti účastníků mistrovství světa. Nebýt jí, tak byste i přes dubnové zranění letěl?

Určitě, to zranění byla spíš moje berlička. Jsem typ, který, i když se ještě necítí stoprocentně, dokáže zazávodit, hlava dělá moc. Navíc by mě bavilo soupeřit s těmi úplně nejlepšími.

Jenže tu nejste. Zvažoval jste, zda kvůli šampionátu očkování nepodstoupit?

Říkal jsem hned trenérovi, že jestli to bude povinnost pro účast, tak nepojedu, protože je to proti mému přesvědčení. Byl smutný, ale oceňuju, že to respektoval, aspoň má na šampionátu Sykyho (Jiřího Sýkoru).

Očkování je podmínkou cesty do USA. Co když se stane běžnou podmínkou účasti na velkých akcích? Tak jako to fakticky bylo i při zimní olympiádě v Pekingu…

To by byl smutný závěr kariéry… Já doufám, že všichni poznají, že to byla komedie, jako v Tokiu, kde zavírali sportovce bez příznaků, kteří se na olympiádu chystali celý život, to samé teď na mistrovství světa. Zase je to jejich politika, aby všechny přinutili se naočkovat, tak si to dali jako podmínku.

Může pro vás nakonec být výhodou, že můžete vyladit formu na mistrovství Evropy?

Může, naštěstí letos ještě jedna velká akce je. Kluci to budou mít složitější, mezi šampionáty není velký odstup, k tomu časový posun. A já budu mít určitě velkou motivaci.

Jak vám sedí příprava pod novým koučem Jakubem Uhrem? Je odlišná?

Určitě je jiná, nějaký čas trvá, než se poznáme, abychom věděli, na co si dát pozor, abych vydržel zdravý. Ale mohlo by to být dobré do budoucna, což je vidět i na Jirkovi Sýkorovi. Mistrovství republiky nedokončil, ale předtím předvedl sedm skvělých disciplín.

Spolu s ním je tu i Ondřej Kopecký, jenž pod vedením Romana Šebrleho udělal letos velký progres. Vítáte, že vám doma dorostl další kvalitní soupeř?