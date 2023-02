Mäki na mítinku v Toruni překonala letitý český rekord na jednu míli

Mäki po nedokončené patnáctistovce na ostravském Czech Indoor Gala tentokrát závodila na mírně delší trati. "Po lehčích problémech jsem s dnešním výkonem spokojená. Ještě to stále není ono, ale oproti mítinku v Ostravě jsem cítila sílu. Na to, že jsem to dostala a sotva chodím, jsem z rekordu naprosto nadšená," uvedla v tiskové zprávě finalistka olympijských her v Tokiu.