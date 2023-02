V Ostravě to bude ostřejší, čeká Mäki. Těhotná kamarádka? Vrátí se bez problémů, věří

Určitě bude lepší než v Lucemburku, i když jsem zatím nestudovala startovku. Jen jsem viděla u některých holek na Instagramu, že se do Ostravy chystají. Už to bude ostřejší závod, aspoň doufám.

Dobře. Po mítinku v Lucemburku jsem absolvovala dva docela povedené tréninky, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale získala jsem tím zdravé sebevědomí. Tak doufám, že to bude ve čtvrtek vidět.

Ano. Ptaly se mě, kolik běhám při rozklusání. Tak jsem říkala, že tři kilometry, někdy i čtyři. Tak valily oči, protože rozklusávaly míli. Jinak byla skladba tréninku dost podobná, bylo toho hodně a bylo to rychlé.

Co byste si od Muirové chtěla vzít?

Zrovna při tréninku, který jsme spolu absolvovaly, běžela čtrnáct čtvrtek v tempu, které není úplně zabijácké, ale ona to zvládla celé bez větší pauzy. Zhruba v půlce vypadala, že umře, a stejně se zvedla a šla na další úsek. Ta vůle pokračovat, i když jste úplně hotový, je inspirující. Protože unavený je každý, ale pak je rozhodující, abyste nepřemýšleli, že to nedáte. Samozřejmě to nemůže zvládnout každý, musela se k tomu dopracovat a natrénovat.