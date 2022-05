Maslák bude na Zlaté tretře chybět, teprve se vrací k tréninku

Potřebuje jeden až dva rychlé časy, aby se dostal do štafety na mistrovství světa. "Nejlepší by bylo, kdyby mi ještě pomohly v rankingu na Evropu do Mnichova," doplnil jednatřicetiletý čtvrtkař. Určitě se hodlá za měsíc představit na republikovém šampionátu v Hodoníně. Uvažuje i o Odložilově memoriálu na Julisce. "Já bych chtěl, trenér moc ne. Ještě to zvážíme. Je tam potom ještě jedno kolo extraligy. Uvidíme," přemítal trojnásobný halový mistr světa i Evropy.