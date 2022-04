Po dvou letech přísných pandemických restrikcích se na Zlatou tretru mohou vrátit fanoušci atletiky, a to ideálně v plném počtu. Ochozy Vítkovického stadionu jich pojmou až 15 000. Organizátoři, v čele s ředitelem mítinku Janem Železným, proto věří, že návštěvnost opět dosáhne úrovně, jež před lety vytvářela nezapomenutelnou a bouřlivou atmosféru.

Fanoušky Zlaté trety může lákat široký záběr disciplín jako jsou sprinty, běhy na střední tratě, skok o tyči, skok do výšky i soutěž oštěpařů a oštěpařek. Hlavní program začne v úterý 31. května v 17 hodin, podrobných harmonogram nebyl dosud zveřejněn.

Pořadatelé doposud zveřejnili dvě zvučná jména z řad sportovních hvězd. Tím prvním je italský výškař Gianmarce Tamberi, který se do historie sportu zapsal nejen svým výkonem, ale i netradičním aktem, při kterém se se svým soupeřem z Kataru podělil o zlatou olympijskou medaili. Sekundovat mu ve výškařském sektoru bude pátý muž z Tokia Australan Brandon Start. Z české výškařské scény se představí mistr Evropy do 23 let Jan Štefela či aktuální mistr ČR Marek Bahník.