Na atletickém mistrovství světa v Budapešti bude Česko reprezentovat 23 sportovců.

Zatímco stříbrný medailista z olympijských her, mistrovství světa i Evropy Vadlejch bude v soutěži z Čechů tentokrát osamocen, kvótu tří závodnic na disciplínu naplnily oštěpařky, poté co Nikolu Ogrodníkovou a Irenu Gillarovou doplnila na divokou kartu Nikola Tabačková. Na stejném principu trenérská rada zařadila do nominace chodkyni Elišku Martínkovou a maratonkyni Moiru Stewartovou.