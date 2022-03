Na halové MS se chystá šest ukrajinských atletek včetně hvězdné výškařky a dálkařky

Vyjádřila se také úřadující halová mistryně Evropy ve skoku do dálky Bechová-Romančuková. "Moje vlast je ve válce, ale my chceme žít ve svobodné zemi bez ruské pomoci a bez Ruska. Podpořte Ukrajinu a sen o svobodě," napsala. V Bělehradě by měla být v dálkařském sektoru hlavní soupeřkou domácí hvězdy a obhájkyně titulu Ivany Vuletové (za svobodna Španovičové). Přihlášena je i do trojskoku.