Návrat k osudovému kouči a radost i ze soupeře. Nejsem připravený doma prohrát, říká Svoboda

Zase jsem měl smůlu v Den D. Nevím, jestli na to hlava nemá, na mistrovství světa jsem před rozběhem onemocněl, ještě si natáhl švihovku. Zkusil jsem bojovat a nešlo to, i když jsem odletěl s obrovskou formou… Tak doufám, že letos je Evropa v hale a kdy jindy než teď.

I když to možná není vidět, ve mně to vře radostí. V 38 letech na takový výkon lidi ani nemyslí. Jsem moc šťastný. Chtěl jsem minimálně takový čas, dávám se dohromady po vleklé nemoci po návratu z Kanárských ostrovů, tři dny jsem lehnul, pak se to táhlo. Cítím se unavený, i když spím i devět hodin. Je to dobrý start do sezony.