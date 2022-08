Někdejší kouč hvězdné sedmibojařky Ennisové-Hillové nesmí doživotně trénovat

Disciplinární komise britského svazu konstatovala, že Minichiello po dobu nejméně 15 let porušoval právo sportovkyň na soukromý život tím, že jim kladl dotěrné otázky a dopouštěl se nevhodných komentářů a narážek či se atletek proti jejich vůli dotýkal. "Dopouštěl se nevhodného a někdy agresivního chování, šikany a také emočního zneužívání," uvedla komise.

Svaz označil zjištění za nanejvýš závažná. "Hrubě porušil důvěru a mělo to vážné důsledky pro duševní zdraví a psychickou pohodu sportovců, které vedl," uvedl UK Athletics.

Minichiello řekl, že proces považuje za nespravedlivý. "Byl jsem trenér přes 30 let, a i když jsem se vyjadřoval jadrně a byl náročný, nechoval jsem se nevhodně k žádnému ze svých sportovců a mnozí by to potvrdili," řekl. "Důrazně všechna obvinění odmítám," dodal.