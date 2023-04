Unikát Zátopek? Hassanová to může změnit. Je toho schopná, věří i Češky

„Samozřejmě tempo je pomalejší, ale spíš si to musíte srovnat v hlavě. Já bych čtvrtku běhat nemohla, do takové rychlosti se ani nedostanu. Na delší trať se přejde přece jen lépe," vypráví Mäki, která už absolvovala půlmaratón a po hrách v Paříži by se královské vytrvalecké trati nebránila.