Neskutečné! Olympionika napadli těsně před závodem, vykašlával krev, přesto v rekordu zvítězil

Třiadvacetiletý atlet byl napaden na šampionátu v Caenu během rozcvičky. „Chlápek přišel a zeptal se ho, zda to je opravdu on, Wilfried Happio, a vrhl se na něj. Jsme v šoku," řekl atletův trenér Olivier Vallaeys, který útočníka zpacifikoval. Happio obdržel několik ran pěstí do obličeje.