Nešla kamera, skáčeš znova. Juška nasadil naštvaný výraz a zaskáče si finále

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Mezi světovou elitou si zazávodí potřetí v kariéře a po šestileté pauze.

Co se dělo na ploše při druhém pokusu, který jste si musel zopakovat?

Strašně dlouho trvalo, než ukázali výsledek, buď přešlap, nebo kolik jsem skočil. A když pak ukázali přešlap, trenéři se začali bouřit. Nejen čeští, ale i švédský kouč. Zkusili jsme podat protest a bylo mi řečeno, že nefungovala kamera. Nevím, co to znamenalo, třeba se to v budoucnu dozvím.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Radek Juška v kvalifikaci dálkařské soutěže

Jak jste se do debat s rozhodčími zapojoval?

Těžko, angličtinou moc nevládnu, bylo to pro mě docela složité. Ale asi viděli i naštvaný výraz, tak to hned řešili. (úsměv) Naštěstí se to vykomunikovalo, jinak nevím, co by se dělo. Že bych si třeba ještě teď šel skočit na prázdný stadion ten nový pokus…

Musel jste ale skákat hned po velmi krátké pauze, to vám nevadilo?

Na tréninku skáču skoro hned, tam nemám velkou pauzu. Mně všeobecně dlouhé přestávky moc nesvědčí, i když běháme nějaké úseky, radši bych šel všechno hned. Možná tam byl i adrenalin z lehkého naštvání, kdy jsem skočil předtím kolem osmi metrů…

Třetí pokus už jste vynechal, byl jste si jistý postupem?

Trenér to nějak spočítal, říkal, že už to necháme a asi je to dobře. Sice tam pak trochu nervy byly, jak kluci skákali a skákali, ale podle statistik z minulých šampionátů většinou ani nebylo třeba osm metrů.

Ušetřené síly se ve velkém vedru jistě hodily. Pomáhala vám chladící vesta?

Měl jsem ji, ale jelikož na sluníčku bylo snad šedesát stupňů, tak už to moc nechladí. Ale pořád lepší než bez ní, snažil jsem se pak i vyměnit vodu v ní za tu, co jsme měli na chlazení pití. Už se těším, až půjdu do ledu a trochu zchladím teplotu.

Ve finále mistrovství světa jste už byl desátý a jedenáctý. Teď je snem elitní osmička?

Můžu víceméně jen překvapit, ale chtělo by to prolomit ledy. Jsem ve finále po šesti letech, zatím jsem byl v elitní osmičce jen na halovém mistrovství světa, teď by to chtělo i venku. Věřím, že kdybych zopakoval minimálně 810, měl bych tam být.

Překvapil vás Jamajčan Wayne Pinnock, jenž v kvalifikaci uletěl na 854 centimetrů?