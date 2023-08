Nevídané, Češi v čele tabulek! Proč je mix lepší než čtyři holky v místnosti či samí upocení chlapi?

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Statistika je to oproti ostatním disciplínám hodně zkreslená, řada zemí poběží v nejsilnějším složení až na mistrovství světa. Ale čas z Polska 3:12,34 by na předchozích šampionátech znamenal umístění okolo pátého šestého místa.

A tak čeští čtvrtkaři dávají sobotní smíšené štafetě ještě větší váhu než svým individuálním startům. „Je to pro ně velká šance se proběhnout ve světovém finále,“ připomíná kouč Dalibor Kupka, jenž má českou štafetu na starosti.

V jakém se představí složení? Na prvním úseku Matěj Krsek, po něm Tereza Petržilková a na finiši Lada Vondrová. Otazník je nad třetím úsekem, který v Chořově běžel překážkář Vít Müller. V Budapešti Kupka váhá mezi dvěma svými svěřenci Patrikem Šormem a Pavlem Maslákem.

„Chceme využít výhodu, že do finále bychom, v případě postupu, mohli nasadit čerstvou sílu,“ vysvětluje. Podle pravidel totiž reprezentace nesmějí oproti rozběhu vyměnit více než jednoho závodníka. Se složením favorizovaných štafet může zamávat i časový program šampionátu, kdy čtvrtkaře čekají rozběhy hned v neděli dopoledne, necelých dvanáct hodin po finále smíšené štafety.

Jak vidí smíšenou štafetu samotní atleti? Pravděpodobná sestava českého týmu odpovídala na tři dotazy 1) Je smíšená štafeta zábavnější než ta klasická? 2) Líbila se vám více dřívější pravidla, kdy se na jednom úseku mohli potkat muž a žena? 3) Jaké ambice tu má český tým?

Matěj Krsek, 23 let, osobní rekord 45,55 s

1) Těžko obě štafety srovnávat, ale je pravda, že je to trochu jiné. Závodit v jednom týmu dohromady s holkama je asi trochu živější a možná i o něco zajímavější.

2) Já zažil až nová pravidla, kdy už běháme na jednom úseku pouze proti klukům, ale takhle mi to přijde asi lepší. Zdálo se mi možná až trošku nesportovní, když se v jednu chvíli proti sobě na dráze ocitla různá pohlaví, to se mi moc nelíbilo.

3) Pro nás by byl úspěch určitě postup finále. Kdybychom se v něm ještě o nějaké místo posunuli, bylo by to skvělé. Záleží i na tom, jaké postaví sestavy ostatní týmy, je možné, že některé nenastoupí kvůli dalšímu programu v tom úplně nejsilnějším složení.

Foto: ČAS - Soňa Maléterová Matěj Krsek při posledním tréninku před startem mistrovství světa.

Tereza Petržilková, 29 let, osobní rekord 51,25 s

1) Smíšená štafeta je zábavnější, je to takové pestré a s klukama je sranda. Měli jsme teď i při soustředění společné tréninky a určitě nám to zvedlo náladu.

2) Záleží na úhlu pohledu. Dřív to bylo pestřejší pro diváky, když spolu bojovali kluk s holkou, teď se nám musí ve smíšené štafetě povést předávky vždycky mezi klukem a holkou, což je trochu technicky náročnější. Ale mě to baví.

3) Já osobně věřím v postup do finále, všichni jsme teď v dobré formě. Samozřejmě vždycky může dojít k nějaké kolizi, přece jen je to štafeta, která je mnohdy nepředvídatelná, ale jsem optimistka.

Foto: ČAS - Soňa Maléterová Čtvrtkařka Tereza Petržilková vyhlíží start světového šampionátu.

Patrik Šorm, 29 let, osobní rekord 45,41 s

1) Smíšená štafeta je příjemnější. Před závodem už se stejně každý soustředí na sebe, ale je určitě příjemnější koukat na holky než na upocené chlapy. (úsměv)

2) Dřív to bylo zábavnější, zažil jsem to na mistrovství světa v Dauhá 2019. Tým si sestavu mohl nasadit, jak chtěl, během jednoho úseku se vývoj závodu otočil třeba o 180 stupňů. Ale baví mě to i v téhle podobě.

3) Určitě se nemůžeme nechat strhnout tím, že vedeme letošní světové tabulky. Ale rozběh je hratelný, musíme běžet zase minimálně kolem národního rekordu a věřím, že klidně můžeme být někde kolem šestého místa.

Foto: ČAS - Soňa Maléterová Čtvrtkař Patrik Šorm před startem MS v Budapešti.

Lada Vondrová, 23 let, osobní rekord 51,13 s

1) Mně smíšená štafeta hodně baví. I v ženské štafetě máme dobrý kolektiv, ale čtyři holky v jedné místnosti nikdy není dobrá věc. (úsměv) Ti kluci to trochu rozbijou a baví to i diváky.

2) Dřív to byla ještě větší zábava, když někdo experimentoval. Běžela jsem takhle na Evropských hrách v Minsku proti klukovi a předběhla ho, protože to chudák přepálil, bylo to i docela vtipné video. I pak zkoušeli jiné pořadí třeba Poláci, ale už na to doplatili.

3) Základ je postoupit z rozběhu. V Polsku jsme běželi vepředu sami, tady budeme v balíku, kde se může stát všechno. Záleží, koho nasadí ostatní, jak jsou druhý den rozběhy individuální čtvrtky, ale když postoupíme, i ve finále půjde bojovat o pěkné umístění.