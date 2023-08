Bude to bolet. Vyždímané tělo půl kila lasagní nenakopne, ví český silák

Stoprocentně. To vymýšlí někdo opravdu hodně chytrej… Já to zažil na mistrovství Evropy v Mnichově a už vím, jak se cítí vícebojaři po prvním dnu. Tělo bylo vyždímané. I když se to nezdá, musí se vnitřně nastartovat, není to tak, že v kvalifikaci plácnete lehký pokus. Musíte být pořád připraveni vydat ze sebe všechno. Pak to z vás spadne, máte pár hodin na hotelu a večer znova. Hned jsem si říkal, že to bude bolet…