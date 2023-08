Od začátečnice po světovou medailistku za devět let. Inspirativní příběh české sprinterky

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Teprve ve 20 letech ji vysokoškolský učitel zlákal k atletice. Vyrazila na plzeňský stadion, kde začala svoji kariéru. Nijak závratně, rok si její tělo zvykalo na atletickou zátěž, bojovala s nemocemi, formovala si čtvrtkařskou postavu. Ale kromě talentu měla v hlavě to klíčové: motivaci dokázat, že když už se do nelehké mise pustila, chce v ní něco dokázat.

„Času bylo strašně málo. Dostala jsem se do postele až v jednu ránu, naštěstí jsem hned usnula, a spala jen pět hodin. Ale zjevně když je forma, tak to tam prostě je,“ usmívala se.

S ním ale nechce sezonu uzavřít. „Mým motorem je Lada Vondrová. Když splnila limit na olympiádu, budu se na ni snažit co nejvíc dotáhnout a pokořit svůj čas,“ vytkla si za cíl atletka, která se za devět let vypracovala ze začátečnice ke světové medailistce.

„Všem jsem dřív říkala, že mě atletika baví a naplňuje a že vím, že individuálně nikdy na stupních vítězů na mistrovství světa stát nebudu. Ale když se to povedlo se štafetou, je to obrovský motor nejen pro nás, ale pro všechny české atlety. Věřím, že to pro ně bude motivace makat a dostat se do našeho týmu,“ přeje si Petržilková.