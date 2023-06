Ogrodníková druhá na Odložilově memoriálu, nepřehodila 60 metrů

Pořád se nepotkává s technikou. "V Rehlingenu nám foukal protivítr, což pro mě je docela blbé, protože já hážu vysoko. Pořád se s tím peru, nenašla jsem ještě nějakou cestu, abych hody dávala níž. Dneska jsem zase měla problém s rozběhem, který jsem běžela tak zvláštně, nedělala jsem ten přeskok. Cítím se dobře, energie je, ale pořád to netrefuju dobře, což mi krade metry. A musíme s tím něco udělat," řekla svěřenkyně Jana Železného.

Cítila, že i dnes měla na 60 metrů. "Třeba ten jeden pokus, který jsem hodila docela dost vysoko, tak kdybych ho položila níž, tak si myslím, že by za šedesát letěl. Já se cítím v podstatě dobře, ale ještě nemám takovou kontrolu nad tím, co dělám. Musím to nějak vymyslet," dodala aktuálně nejlepší česká oštěpařka.