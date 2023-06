Ostrava si šest metrů zaslouží. Létající Švéd o inspiraci Železným i skákání od tří let

Duplantis už se letos dostal v hale na 622 cm. Nezdá se, že by v dohledné době mohl někdo jeho pozici atakovat. Na tiskové konferenci před mítinkem v Ostravě seděl vedle ředitele mítinku Jana Železného, jehož oštěpařský světový rekord vládne tabulkám už 27 let…

„Je to inspirativní,“ pousmál se Duplantis. „Lhal bych, kdybych řekl, že mě neláká držet rekord několik dekád, ale tohle já neovlivním,“ ví muž, který otevřel nové debaty o hranici lidských možností. „Hodně záleží na technologickém vývoji, samotné tyče se za posledních třicet let moc nezměnily. Takže těžko říct, ale rád bych zjistil, kde hranice leží,“ usmívá se.

Rekordy překonává už od svých 10 let, kdy zdolal 386 cm, vášeň pro tyčku mu zůstává.

„Když jsem byl malý, toužil jsem dosáhnout toho, co se mi povedlo v posledních letech. Teď je to jiné, ale pořád si nedokážu představit svůj život bez skákání, je každodenní součástí mého života. Miluju ten pocit, kdy vím, že jsem na tom dobře a nic mě nezastaví,“ vysvětluje Duplantis a věří, že si takový pocit přenese i do úterního závodu. Třeba i s rekordní tečkou?