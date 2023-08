Postup i s koninou. Nejsem úplně spokojená, a to je dobře, hlásí Jíchová

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Právě na červencovém letošním mistrovství republiky stlačila svůj čas poprvé v kariéře pod 55 sekund, na tři setiny se přiblížila ostrému olympijskému limitu 54,85 s. V Budapešti by ho ráda dobila, díky postupu z rozběhu bude mít ještě minimálně jednu šanci v semifinále.

Do něj 23letou svěřenkyni Jindřicha Šimánka vynesl přímý postup ze čtvrtého místa, když se za poslední překážkou přehnala přes Maročanku Nouru Ennadiovou. „Věděla jsem, že má mnohem lepší osobní rekord, ale dřív jsem ji vždycky předběhla. Tak když jsem viděla, že se zlepšila, říkala jsem si, že si to s ní tady musím rozdat,“ popisuje.

To ještě netušila, že je nasazení svede do jednoho rozběhu a do vedlejší dráhy. „Ten skalp mě těší. Snila jsem o tom, že říznu ještě nějaké holky, tak třeba v semifinále,“ usmála se.